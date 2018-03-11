سول وواشنطن تنهيان الجولة الأولى من مفاوضات تقاسم التكلفة العسكرية







سول (أ ش أ)

أنهت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولتهما الأولى من المناقشات، التى من المحتمل أن تستمر لعدة أشهر، حول تقاسم تكاليف مرابطة 28 ألفًا و500 من القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية.

وعاد الوفد الكورى الجنوبى اليوم الأحد، بقيادة الدبلوماسى تشانج وون - سام إلى سول بعد لقاء استمر لمدة 3 أيام فى هونولولو بهاواى، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتم تعيين تشانج فى منتصف نوفمبر الماضى ليقود فريق المفاوضات الكورى الجنوبى لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكى تيموثى بيتس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للخطط والبرامج والعمليات.

والتقى المسئولون من الجانبين 6 مرات خلال الأيام الثلاثة؛ لمناقشة كيفية تجديد اتفاق تقاسم التكلفة الجارى.

وتشارك كوريا الجنوبية تكاليف مرابطة القوات الأمريكية منذ عام 1991 بموجب ما يسمى اتفاقية الإجراءات الخاصة، ومن المفترض أن ينتهى الاتفاق الحالى، الذى تم توقيعه فى 2014، نهاية العام الجارى.

وزادت مساهمة سول فى التكاليف هذا العام إلى 960 مليار وون (5ر887 مليون دولار أمريكى) بعدما كانت 150 مليار وون عام 1991، وطالبت واشنطن سول بتحمل المزيد من العبء المالى.

وستخضع نتائج مفاوضات تقاسم التكاليف حاليًا لتصديق البرلمان فى سول.