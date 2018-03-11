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سلاح الجو الليبى يهاجم باخرة دخلت المياه الإقليمية دون إذن

الأحد، 11 مارس 2018 06:13 ص
سلاح الجو الليبى يهاجم باخرة دخلت المياه الإقليمية دون إذن ناقله نفط _ صورة أرشيفية





كتب وكالات
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استهدف سلاح الجو الليبى التابع للقيادة العامة للقوات العربية الليبية المسلحة، أمس السبت، باخرة دخلت المياه الإقليمية الليبية بحوالى 14 ميل بحري.

وأكدت مجموعة غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقوات المسلحة الليبية فى بيان رسمى، بحسب سبوتنيك، أن "سلاح الجو الليبى استهدف باخرة دخلت إلى المياه الإقليمية الليبية، دون إذن".

وأوضحت الغرفة أن "القصف جاء إثر عدم امتثال الباخرة للنداءات المتكررة، بعدم الدخول للمياه الإقليمية بدون إذن"، مضيفة إلى أن "السرية البحرية المقاتلة (سوسة) قد تمكنت من السيطرة على الباخرة وإجبارها على عدم الدخول".

 


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