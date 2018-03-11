سقوط عصابة سرقة شقق منشأة القناطر.. قاضى المعارضات يجدد حبسهم 15 يوما

سقوط عصابة سرقة شقق منشأة القناطر.. قاضى المعارضات يجدد حبسهم 15 يوماالأحد، 11 مارس 2018 02:00 ص
سقوط عصابة سرقة شقق منشأة القناطر ـ صورة أرشيفية
كتب سليم على
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جدد قاضى معارضات محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى وسرقة الشقق بمنشأة القناطر.
وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 3 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابى لسرقة السيارات والشقق السكنية بدائرة القسم.
وأشارت التحقيقات إلى أنه، بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم سيارة نقل تستخدم فى نقل المسروقات، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الكهربائية المسروقة.
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