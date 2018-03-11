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سقوط عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة ببولاق الدكرور

الأحد، 11 مارس 2018 02:09 م
سقوط عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة ببولاق الدكرور مخدر الحشيش - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عاطلين، أحدهما صادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وهارب من السجن خلال أحداث ثورة يناير، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخيرة.

 

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تفيد اتجار "ناصر.م" عاطل هارب من السجن خلال أحدث ثورة يناير، كما أنه صادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، و"علاء.م" عاطل، بالمواد المخدرة.

 

وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد طارق مدحت والنقيبان ايمن سكورى وأحمد مندور من ضبطهما، وبحوزتهما طربتين حشيش، و50 قرص مخدر، وسلاحيين ناريين، وعدد من الطلقات.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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