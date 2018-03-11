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سفير الإمارات ببغداد: محمد بن زايد تقدم بمبادرة لإعمار جامع النورى ومنارة الحدباء

الأحد، 11 مارس 2018 07:57 م
سفير الإمارات ببغداد: محمد بن زايد تقدم بمبادرة لإعمار جامع النورى ومنارة الحدباء جانب من اللقاء





كتب أحمد جمعة
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، فى مكتبه اليوم الأحد، السفير الاماراتى لدى بغداد حسن أحمد الشحى.
 
ونقل السفير الإماراتى تحيات ومباركة دولة الامارات حكومة وشعبا بتحرير كامل الأراضى العراقية والإشادة بما تحقق فى العراق من استقرار أمنى، مبيناً أن الشيخ محمد بن زايد وإيمانا منه بالعلاقات بين البلدين الشقيقين ودور العراق فى محاربة الإرهاب تقدّم بمبادرة لإعمار جامع النورى ومنارة الحدباء فى الموصل.
 
وأضاف السفير الأماراتى، أن مندوباً خاصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة سيأتى إلى بغداد لهذا الغرض.
 
فيما أكد الدكتور حيدر العبادى، بحسب بسان صحفى حصل اليوم السابع على نسخة منه، حرص العراق على تعزيز العلاقات مع دولة الامارات وجميع الدول على أساس المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين، مبيناً أن العراق يقف حاليا فى مقدمة الدول التى تحارب الإرهاب بعدما انتصر على عصابات داعش عسكريا وسينتصر العراقيون ايضا فى بناء وإعادة إعمار بلدهم.
 
 
 
 

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