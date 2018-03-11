سفارة بلجيكا بالقاهرة تطلق حملة توعية للعيش مع المختلفين







كتبت : إنجى مجدى

أطلقت سفارة مملكة بلجيكا فى القاهرة، حملة توعية للعيش مع أشخاص "مختلفة" فى المدارس المصرية، ذلك بمشاركة باسكال دوكين الممثل البلجيكى الشهير.

وعلى الرغم من إصابته بمتلازمة داون، إلا أن باسكال دوكين لديه مهنة مثيرة للإعجاب، وقد ظهر فى عدة أفلام، والأكثر شهرة هو "اليوم الثامن"، ودوره فى هذا الفيلم أدى إلى حصوله على النخلة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى، تقاسمها مع دانيال أوتيويل فى عام 1996 ويواصل باسكال مسيرته التمثيلية حتى يومنا هذا، وهو أيضا موسيقى ورسام.



وفى الفترة من 10 إلى 17 مارس، يقوم باسكال دوكين، وجيلبرت سير، بسلسلة من الزيارات فى مختلف المدارس المصرية الحكومية والخاصة لتعزيز اندماج الأشخاص ذوى الإعاقة، ولا سيما على مستوى التعليم وذلك لتشجيع العيش معا الذى يحترم اختلافات كل شخص.





وتعكس هذه الزيارة، الأولويات البلجيكية على المستوى الوطنى والدولى، وهى أيضا من ضمن الأولويات المصرية. فكما تعلمون، يذكر أنه قد تم تعريف عام 2018 بأنه العام المخصص للإعاقة فى مصر.



يبدأ البرنامج بزيارة للمدرسة الفرنسية التجريبية فى المعادى، يوم 11 مارس، وتتضمن هذه الزيارة عدة أنشطة مثل، الأنشطة الموسيقية، وكذلك لقاءات مع الطلاب، ويوم 13 مارس، من يقدم باسكال دوكين عرضا مع أطفال مدرسة اوازيس (المعادي)، كما يفتتح قاعة باسمه فى المدرسة.





وفى ترحيبهم بالسفيرة البلجيكية سيبيل دى كارتييه دييف، والممثل البلجيكى، تم عزف النشيدين الوطنى المصرى والبلجيكى، كما قدم الطلاب بعض الأغنيات بالعربية والفرنسية. كما تم عرض فيديو عن أهم أعمال دوكين السينمائية.





حملة توعوية



حملة توعية بلجيكا بالقاهرة



حملة توعية بلجيكية فى القاهرة



حملة توعية بلجيكية



حملة توعية فى القاهرة



حملة توعية للعيش مع أشخاص مختلفة في المدارس المصرية



حملة توعية



سفارة بلجيكا فى القاهرة



سفارة مملكة بلجيكا فى القاهرة



مراسم حملة التوعية