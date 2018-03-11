سفارة السودان بالكويت: الجنسية السودانية مسألة سيادية ولن نمنحها لـ"البدون"الأحد، 11 مارس 2018 09:04 ص
الرئيس السودانى عمر البشير
الكويت (أ ش أ)
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أكد وزير داخلية السودان الفريق الدكتور حامد منان، أن قضية غير محددى الجنسية (البدون) الموجودين فى الكويت، لم يتم طرحها على وزارة الداخلية السودانية، أو على أى جهة دبلوماسية أو سياسية سودانية.
ونقل بيان صادر عن السفارة السودانية لدى الكويت، عن وزير الداخلية السودانى قوله، إن نيل الجنسية السودانية مسألة سيادية، تخضع لاشتراطات معينة وردت فى قانون الجنسية السودانى واللوائح المنظمة له، وإنها لا تمنح بصورة جماعية، وإنما وفقا لما ورد من اشتراطات حددها القانون.
وكان أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتى، قد اقترح منح غير محددى الجنسية فى الكويت (البدون)، جوازات سفر سودانية من أجل تقنين أوضاعهم.
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