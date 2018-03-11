video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفارة السودان بالكويت: الجنسية السودانية مسألة سيادية ولن نمنحها لـ"البدون"

الأحد، 11 مارس 2018 09:04 ص
سفارة السودان بالكويت: الجنسية السودانية مسألة سيادية ولن نمنحها لـ"البدون" الرئيس السودانى عمر البشير





الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد وزير داخلية السودان الفريق الدكتور حامد منان، أن قضية غير محددى الجنسية (البدون) الموجودين فى الكويت، لم يتم طرحها على وزارة الداخلية السودانية، أو على أى جهة دبلوماسية أو سياسية سودانية.

ونقل بيان صادر عن السفارة السودانية لدى الكويت، عن وزير الداخلية السودانى قوله، إن نيل الجنسية السودانية مسألة سيادية، تخضع لاشتراطات معينة وردت فى قانون الجنسية السودانى واللوائح المنظمة له، وإنها لا تمنح بصورة جماعية، وإنما وفقا لما ورد من اشتراطات حددها القانون.

وكان أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتى، قد اقترح منح غير محددى الجنسية فى الكويت (البدون)، جوازات سفر سودانية من أجل تقنين أوضاعهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تمنح الجنسية لـ 30 شخصا من "البدون"

وزير الخارجية الكويتى: لا اتفاقيات لمنح "البدون" الجنسية القمرية

الكويت

السودان

اخبار العرب

البدون

الداخليه الكويتيه




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة