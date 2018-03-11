سعر اليورو اليوم الأحد 11-3-2018 وارتفاع العملة الأوروبية







كتبت- هبة حسام

سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعاً أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم الأحد 11-3-2018، ومقارنة بختام نهاية الأسبوع الماضى، صعد سعر اليورو اليوم إلى 21.63 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، مسجلا متوسط سعر فى السوق المصرى 21.54 جنيه للشراء، و 21.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك المركزى.



سعر صرف اليورو

سعر اليورو اليوم فى مصر



وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.8241 جنيه للشراء

21.9554 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.54 جنيه للشراء

21.76 جنيه للبيع



صرف اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك مصر



21.52 للشراء

21.75 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.53 للشراء

21.76 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.55 للشراء

21.78 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.53 للشراء

21.76 للبيع



اليورو

فرنسا وألمانيا تؤجلان خططا إصلاحية لمنطقة اليورو



وكان مسئول مطلع فى الاتحاد الأوروبى، قد صرح مؤخراً، بأن فرنسا وألمانيا ستؤجلان خططا إصلاحية طموحة لمنطقة اليورو، كانت ستعلن فى قمة قادة الاتحاد الأوروبى المرتقبة فى 22 و23 مارس الجارى.

وقال المسئول - وفقا لصحيفة "شبيجل" الألمانية - إن تقديم خطة الإصلاح، والتى أعلنت عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى ديسمبر الماضى قد تم تأجيلها، وأبلغت برلين مجلس الاتحاد الأوروبى "على جميع المستويات" أنه لا يتوقع صدور أى إعلان فى مارس الجارى.

وأضاف مسئولون ألمان أن التأخير سببه محادثات الائتلاف التى طال أمدها فى برلين، والتى لم تترك مجالاً لتشكيل موقف بشأن قضايا مثل ميزانية منطقة اليورو فى المستقبل أوإصلاح صندوق إنقاذ آلية الاستقرار الأوروبى.