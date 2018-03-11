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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13-3-2018 واستقرار العملة السعودية

الأحد، 11 مارس 2018 01:15 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13-3-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى





كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الريال السعودى استقراراً أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم الأحد الموافق 11-3-2018، ووفقاً لآحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم، كالتالى..

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.6837 جنيه للشراء

4.7106 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

 4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

 4.65  جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

 4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

 4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

أمر ملكى باستحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد فى النيابة العامة السعودية
 

وفى سياق آخر، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد فى النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء فى قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية السعودية، أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على إحداث تلك الدوائر يأتى فى إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

 

وأوضح النائب العام، أن خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.

 

 


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