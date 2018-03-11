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سعر الدولار اليوم الأحد 11-3-2018.. واستقرار العملة الأمريكية

الأحد، 11 مارس 2018 12:06 م
سعر الدولار اليوم الأحد 11-3-2018.. واستقرار العملة الأمريكية الدولار - أرشيفية





كتبت هبة حسام
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بدأ سعر الدولار تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم الأحد الموافق 11-3-2018، على استقرار أمام الجنيه المصرى، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع المصرفى، مقارنة بسعر ختام نهاية الأسبوع، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5661 جنيه للشراء، و 17.6661 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.5661 جنيه للشراء

 17.6661 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

بنك التعمير والإسكان يحقق صافى ربح يتجاوز المليار جنيه فى العام 2017
 

وعلى صعيد آخر، أعلن بنك التعمير والإسكان تحقيق صافى ربح (بعد خصم الضرائب) قدره 1.075 مليار جنيه خلال 2017، وذلك رغم التحديدات والصعوبات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة.

وبلغت نسبة السيولة النقدية 40.8% كما بلغ إجمالى الأصول 51.9 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 32 مليار جنيه بنهاية 2016، بنسبة نمو بلغت 62%.

 

وبلغ إجمالى محفظة القروض فى 2017 حوالى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه فى 2016، بمعدل زيادة قدره 27.6% عن العام السابق، وذلك فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى، وقد حقق إجمالى الودائع نموا بنهاية 2017، إذ بلغت 40.9 مليار جنيه مقابل 22.8 مليار جنيه فى 2016، بنسبة نمو قدرها 79.3%، وهذا نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب ولأجل وبإخطار.

 

وبلغ صافى الدخل من العائد 2.6 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 1.7 مليار جنيه فى العام 2016، بنسبة نمو قدرها 52.9%، وذلك بسبب الزيادة فى العائد من القروض والعائد من الأرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة، وبلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 278 مليون جنيه بنهاية 2017 مقابل 237.5 مليون جنيه فى 2016 بنسبة نمو 17%.


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