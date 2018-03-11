سامح شكرى يبحث مع رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد سبل التعاون الثنائى







كتب - أحمد جمعة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد، رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank) بنديكت أوراما بمقر وزارة الخارجية، للتباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والبنك الأفريقى، والتعاون الإقليمى من خلال الدفع بالأنشطة التى يقوم بها البنك فى القارة الأفريقية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أشاد فى بداية اللقاء بالدور الإيجابى الذى يقوم به البنك فى دعم وتيسير التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وبين أفريقيا والعالم الخارجى، من خلال توفير الضمانات والتسهيلات المالية للمصدرين والمستوردين فى القارة الأفريقية، مؤكدا على حرص مصر على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان مواصلة البنك لأداء مهامه وتحقيق أهدافه بكفاءة بما يخدم مصالح القارة الأفريقية.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى تكثيف التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة، خاصة على ضوء إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية خلال القمة الاستثنائية التى سيعقدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى أواخر الشهر الجارى فى رواندا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول أيضاً أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبنك، حيث أشاد الوزير شكرى بدور البنك الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، مشيرا إلى تطلع الجانب المصرى إلى زيادة مشاركة البنك فى المشروعات التنموية القائمة وتقديم التمويل للمستثمرين المصريين فى مختلف المجالات.

وفى هذا الإطار، أشار وزير الخارجية إلى الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لمشروعات البنية الأساسية، سواء فى مصر أو فى القارة الأفريقية بشكل عام، مؤكدا على أهمية أن يولى البنك اهتماما خاصا بدعم تلك المشروعات لما لها من تأثير مضاعف فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتيسير سبل انتقالهم وانتقال البضائع بين الدول، وربط الدول الأفريقية ببعضها البعض بشكل يدعم الاندماج الأفريقى ويعظم من تحقيق المصالح والعوائد الاقتصادية المشتركة.

ومن جانبه، أكد رئيس البنك الأفريقى على أن مصر تعد شريكا أساسيا لأعمال البنك فى القارة الأفريقية، معربا عن تقديره للأهمية التى توليها الحكومة المصرية لأنشطة البنك، والذى يتخذ من القاهرة مقرا له منذ إنشائه فى عام 1994.

كما أشار إلى الأثر الإيجابى المضاعف المتوقع على أعمال البنك عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وهو ما يستدعى تكثيف التعاون والتنسيق مع الجانب المصرى خلال الفترة المقبلة باعتبارها الدولة المضيفة والداعمة لأنشطة البنك فى القارة الأفريقية.

وقد استعرض رئيس البنك فى هذا الإطار مختلف أنشطة البنك في القارة الأفريقية، والبرامج والمشروعات التى ينظمها بالتعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى تطلع البنك للتنسيق مع مصر بشكل مكثف خلال العام القادم على ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لدعم نشاط البنك وأهدافه، لاسيما فى مجالات الاستثمار وتيسير التجارة البينية فى إفريقيا.