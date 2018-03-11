زعيم إسرائيلى معارض يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة بعد اتهامات نتنياهو

زعيم إسرائيلى معارض يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة بعد اتهامات نتنياهوالأحد، 11 مارس 2018 07:54 م
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
غزة (أ ش أ)
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دعا آفى جاباى زعيم المعارضة الإسرائيلى ورئيس الاتحاد الصهيونى إلى إجراء انتخابات مبكرة فى ضوء ظهور أدلة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى 4 قضايا فساد يتم التحقيق بها.
وقال جاباى - فى تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، "للأسف الشركاء فى تحالف نتنياهو قرروا أن تحل السياسة محل القيم".
وشدد الزعيم المعارض على رفضه استخدام الإسرائيليين كجزء من لعبة سياسية رامية لنسف الانتخابات المبكرة.
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