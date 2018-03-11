زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا تقترح تغيير اسم حزبها للتجمع الوطنى







ليل (رويترز)

اقترحت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا اليوم الأحد، تغيير اسم حزبها "الجبهة الوطنية" إلى "التجمع الوطنى" فى محاولة للتخلص من اسم يربطه كثير من الناخبين بالعنصرية ومعاداة السامية ومن أجل تسهيل تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى.

وقالت لوبان أمام أعضاء الحزب الذين تجمعوا في مدينة ليل لعقد مؤتمر "لإعادة تأسيس" الحزب "هدفنا واضح: الوصول إلى الحكم".

وأضافت "نحن في الأصل حزب معارض، الآن يجب ألا يكون هناك شك في أننا يمكن أن نكون حزبا حاكما".

وطبقا للأرقام التي أعلنها الحزب حظيت فكرة تغيير اسم الحزب بموافقة أغلبية محدودة من أعضاء الجبهة الوطنية حيث أيدها 52 % فقط أمس السبت، وسوف يصوتون مجددا عبر البريد على الاسم الجديد للحزب.

كان الزعيم المخضرم لليمين المتطرف فى فرنسا جان مارى لوبان (89 عاما) الذى أسس الحزب عام 1972 قد وصف فى مقابلة مع رويترز الشهر الماضى تغيير اسم الحزب بأنه "انتحار" سياسى.