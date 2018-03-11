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روسيا تطالب قادة "فيلق الرحمن" بالانفصال عن "جبهة النصرة" بالغوطة

الأحد، 11 مارس 2018 10:36 م
روسيا تطالب قادة "فيلق الرحمن" بالانفصال عن "جبهة النصرة" بالغوطة جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية





موسكو أ ش أ
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طالب المتحدث باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا فلاديمير زولوتخين قادة تنظيم (فيلق الرحمن) بالانفصال فورا عن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) ، وذلك لضمان انسحاب المسلحين التابعين للتنظيم من الغوطة الشرقية.

وذكر مركز المصالحة - فى بيان وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "تم عقد اجتماع عمل مع قادة (فيلق الرحمن) التابع للمعارضة السورية المسلحة ، وذلك لمطالبتهم بالانفصال فورا عن (جبهة النصرة) ، كما ناقشت الأطراف مستقبل قادة التنظيم ، بالإضافة إلى انسحاب المجموعات التابعة لـ (جبهة النصرة) إلى إدلب".

يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان تنظيم (فيلق الرحمن) رفضه التفاوض مع الحكومة السورية بخصوص خروج مسلحيه من غوطة دمشق الشرقية.

 


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