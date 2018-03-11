روسيا تجرى تجربة ناجحة لصاروخ كينجال بقوة تساوى 4 أضعاف سرعة الصوت

روسيا تجرى تجربة ناجحة لصاروخ كينجال بقوة تساوى 4 أضعاف سرعة الصوتالأحد، 11 مارس 2018 12:03 ص
وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ تجربة ناجحة لصاروخ "كينجال" الذى تعادل سرعته 4 مرات سرعة الصوت، ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم" الليلة دون المزيد من التفاصيل.
وكان قائد القوات الجوية الروسية الجنرال سيرجى سوروفكين قد كشف أوائل الشهر الجارى أن روسيا تستطيع حاليا تزويد الطائرات الحربية المطورة من طراز "ميغ -31 " بصواريخ حديثة يصل مداها لأكثر من 2000 كيلومتر.
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