روسيا: المسلحون قد يسمحون للمدنيين بالخروج من الغوطة مقابل خروجهم الآمن

روسيا: المسلحون قد يسمحون للمدنيين بالخروج من الغوطة مقابل خروجهم الآمنالأحد، 11 مارس 2018 01:12 م
القوات الروسية فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، تقدم عملية المفاوضات مع المسلحين بشأن إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية.
وقال زولوتوخين - فى تصريحات صحفية، أوردتها وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد - "إن قسما من الفصائل المسلحة يبحث إمكانية إخراج عشرات المدنيين من المنطقة مقابل إمكانية خروج المسلحين مع عائلاتهم بشكل آمن"، وأضاف "أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا والعسكريين السوريين يواصلون المفاوضات مع أعضاء الفصائل المسلحة فى الغوطة الشرقية حول إخراج المدنيين من المنطقة".
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