روسيا: التجربة الناجحة لصاروخ "كينجال" تمت وفق المواصفات التقنية والتكتيكية







موسكو أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التجربة الناجحة لصاروخ "كينجال" الذى تعادل سرعته 4 أمثال سرعة الصوت تمت وفق المواصفات التقنية والتكتيكية.

وقالت الوزارة فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، إن الصاروخ الفرط صوتى أصاب هدفه المخطط له فى الحقل التجريبي، مؤكدة جودة المواصفات التقنية والتكتيكية لمنظومة "كينجال" .

وكشفت أن عملية الإطلاق التجريبية نفذت من على متن مقاتلة "ميغ-31" التى أقلعت من مطار فى المنطقة العسكرية الجنوبية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، مطلع هذا الشهر فى رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية أن اختبارات منظومة "كينجال" تكللت بنجاح تام.