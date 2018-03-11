video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 09:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: التجربة الناجحة لصاروخ "كينجال" تمت وفق المواصفات التقنية والتكتيكية

الأحد، 11 مارس 2018 06:00 ص
روسيا: التجربة الناجحة لصاروخ "كينجال" تمت وفق المواصفات التقنية والتكتيكية سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى





موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التجربة الناجحة لصاروخ "كينجال" الذى تعادل سرعته 4 أمثال سرعة الصوت تمت وفق المواصفات التقنية والتكتيكية.

وقالت الوزارة فى بيان، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، إن الصاروخ الفرط صوتى أصاب هدفه المخطط له فى الحقل التجريبي، مؤكدة جودة المواصفات التقنية والتكتيكية لمنظومة "كينجال" .

وكشفت أن عملية الإطلاق التجريبية نفذت من على متن مقاتلة "ميغ-31" التى أقلعت من مطار فى المنطقة العسكرية الجنوبية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، مطلع هذا الشهر فى رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية أن اختبارات منظومة "كينجال" تكللت بنجاح تام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفاع الروسية: الإدعاء العسكرى يبدأ التحقيق فى حادثة تحطم طائرة النقل بسوريا

وزارة الدفاع الروسية: الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراً

الدفاع الروسية

صاروخ كينجال

المواصفات التقنية

المواصفات التكتيكية




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة