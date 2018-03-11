رئيس مياه مطروح: شركتنا الوحيدة فى إفريقيا الحاصلة على شهادات tsm







مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن شركة مياه مطروح هى الوحيدة فى إفريقيا والشرق الأوسط التى حصلت على شهادات "ـ tsm " الدولية وهى شهادة الإدارة الفنية المستدامة، الأعلى من شهادة الأيزو الدولية.

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه بحصول محطتى الرميلة على الشهادة الدولية، تكون محافظة مطروح أول محافظة فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على شهادة غلإدارة الفنية المستدامة، فى 3 محطات لتحلية مياه الشرب، حيث سبق حصول محطة كليوباترا لتحلية مياه البحر العام الماضى على الشهادة الدولية، كأول محطة تحصل عليها فى الشرق الأوسط، ولى ذلك حصول محطتى تحليه مياه البحر الرميلة 1 والرميلة 2، بمنطقة علم الروم التابعتين للشركة على شهادة " tsm " الدولية الممنوحة من هيئة التعاون الدولى الألمانية فى الإدارة الفنية المستدامة.

وأشار "فارس" إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، تعتبر شركة وليدة وصغيرة مقارنة بالشركات الأخرى، فهى منشأة قبل 8 سنوات، فى حين أن هناك شركات يقارب إنشائها من 100 عام، لذلك يعد حصولها على 3 شهادات جودة فى الإدارة الفنية المستدامة، إنجازا كبيراً يستحق الإشادة بجميع العاملين فى الشركة من أصغر عامل إلى أكبر قيادة لمساهمتهم فى هذا الإنجاز.

ووجه رئيس شركة مياه مطروح، الشكر والتهنئة بهذا النجاح، للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لدعمه المستمر وتشجيعه للشركة ووقوفه دائما بجانب العاملين فيها، لتحقيق التطور والتقدم، كما أهدى النجاح لجميع العاملين بالشركة ولقيادات الشركة القابضة على لدعمهم ومساندتهم للشركة وتطورها، ووجه الشكر لجميع العاملين بالشركة وخاصة العاملين غى قطاع التحلية وللجهات المعاونة، مؤكداً أن الشركة حصلت على هذه الشهادة بفضل، مجهود الجميع بداية من عامل النظافة وحتى أكبر مهندس بالشركة.

ووصف " فارس"، اللواء علاء أبو زيد بالمحافظ الجسور، الذى استطاع بث روح جديدة فى شعب مطروح بالكامل، لكى يرقى بمحافظة مطروح إلى المقدمة، وتصبح أمل مصر فى التنمية، فبدعمه الغير محدود لجميع الأجهزة وخاصة مياه الشرب والصرف، يغير وجه المحافظة، كما يبث هذه الروح فى جميع العاملين فى الشركة وفى المحافظة، مشيراً إلى أنه بهذه الروح فى الشركة حصلت على هذه الشهادات، كما حصلت من قبل على مراكز متقدمة فى المسابقات المختلفة بين شركات المياه والصرف الصحى.

وقال اللواء شريف فارس أن تظل هذه الروح سائدة فى الشركة، وهى الروح التى بثها فى مصر كلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الشجاع الذى يتحمل أحمال تنوء الجبال بحملها، ومنطلق بمصر بسرعة الصاروخ، لتتبوأ مكانتها التى طالما تبوأتها على مر التاريخ.

وأهدى رئيس شركة مياه مطروح، الإنجاز للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمجهوده الرائع وفكره الواعى فى إدارة الشركات، ويستغل جميع إمكانيات الشركة القابضة والمنح والقروض فى تنمية الشركات، مؤكداً أن الشركات تدار ببرامج للتشغيل والصيانة وبرامج للإدارة تستخدم فى نفس الوقت الدول المتقدمة وفى أوربا وأمريكا، وهذا شىء نفخر به.

ونوه رئيس شركة مياه مطروح، إلى أن شهادة الإدارة الفنية المستدامة، تمنح لمحطات تحليه مياه البحر، التى تحقق أعلى المقاييس الفنية والتقنية الدولية، وذلك بعد مراجعة والتفتيش من اللجنة المختصة، على تطبق المعايير الصحيحة للإدارة الفنية المستدامة فى الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة والمعامل.

كما تمنح الشهادة للعاملين بمحطات التحلية، لقدرتهم على تشغيل وصيانة المحطات طبقا للمقاييس والمعايير الدولية.