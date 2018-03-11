رئيس مجلس مدينة مغاغة: افتتاح 4 مشروعات جدد فى عيد المنيا القومى







المنيا- حسن عبد الغفار

قال مجدى نصر رئيس مجلس مدينة مغاغة، إن احتفالات عيد المنيا القومى تشهد افتتاحات عديدة بمختلف مراكز المحافظة، معظمها مشروعات خدمية لخدمة المواطنين .

وأضاف نصر أنه سيتم افتتاح 4 مشروعات خدمية بتكلفة إجمالية تزيد عن 10 ملايين جنيه بمركز مغاغة .

وأكد نصر أنه سيتم افتتاح تطوير المدخل الجنوبى لمغاغة بتكلفة إجمالية400 ألف جنيه وكذلك افتتاح كوبرى العباسية بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه وافتتاح مجزر أبا البلد بمركز مغاغة بتكلفة مليون و800 ألف ،ولفت أنه سيتم افتتاح مدرسة الصم والبكم لخدمة مغاغة ومركز العدوة وهذه المدرسة جديدة لخدمة أبناء المركزين.