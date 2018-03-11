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رئيس مجلس مدينة مغاغة: افتتاح 4 مشروعات جدد فى عيد المنيا القومى

الأحد، 11 مارس 2018 05:30 ص
رئيس مجلس مدينة مغاغة: افتتاح 4 مشروعات جدد فى عيد المنيا القومى مجدى نصر رئيس مجلس مدينة مغاغة





المنيا- حسن عبد الغفار
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قال مجدى نصر رئيس مجلس مدينة مغاغة، إن احتفالات عيد المنيا القومى تشهد افتتاحات عديدة بمختلف مراكز المحافظة، معظمها مشروعات خدمية لخدمة المواطنين .
 
وأضاف نصر أنه سيتم افتتاح 4 مشروعات خدمية بتكلفة إجمالية تزيد عن 10 ملايين جنيه بمركز مغاغة .
 
وأكد نصر أنه سيتم افتتاح تطوير المدخل الجنوبى لمغاغة بتكلفة إجمالية400 ألف جنيه وكذلك افتتاح كوبرى العباسية بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه وافتتاح مجزر أبا البلد بمركز مغاغة بتكلفة مليون و800 ألف ،ولفت أنه سيتم افتتاح  مدرسة الصم والبكم لخدمة مغاغة ومركز العدوة وهذه المدرسة جديدة لخدمة أبناء المركزين.
 
 

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