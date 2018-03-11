رئيس شركة القناة يستعرض لوزير الكهرباء ما تم إنجازه فى تطوير الشبكة







كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتجديد (6) موزعات، (268) محولات وأكشاك بالمحولات، (2415) عامود، بالمناطق التابعة للشركة.



و أضاف السي ، خلال استعراض ما تم إنجازه من الخطة الطموحة والاستثمارية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات ، أنه بالنسبة لشبكة الجهد المتوسط فقد تم تنفيذ (286) كم من الخطوط الهوائية و(501) كم كابلات، (159) سكاكين.



و قال السيد، إنه حول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (6334) عامود، (2806) كم موصلات، (92) كم كابلات، و(127) لوحة جهد منخفض.



وحول الموقف التنفيذى لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف المهندس محمد السيد، أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بكل من السويس بإجمالى (6) خطوط ، جنوب سيناء (2) خط، بورسعيد (8) خطوط بإجمالى أطوال للكابلات فى الثلاثة محافظات تصل إلى حوالى (12777) متر.



هذا وقد تم الانتهاء من تحويل (24) خط هوائى بالإسماعيلية بأطوال كابلات تصل إلى حوالى (12246) متر، ووسط الشرقية تم تحويل (16) خط بأطوال كابلات تصل إلى حوالى (5583) متر، بالإضافة إلى (22) خط هوائى بشمال الشرقية بإجمالى أطوال (9291) متر ، (9) خطوط بجنوب الشرقية بإجمالى أطوال (2063) متر، وتم تحويل (5) خطوط بشمال سيناء بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى (4475) متر، وقد بلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة القناة حوالى 85 % .



وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.



كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

جدير بالذكر أن نطاق عمل شركة القناة يمتد إلى عدد من المحافظات تتضمن الشرقية، السويس،الإسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء، وقطاع العاشر من رمضان.





