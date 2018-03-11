"حملة كلنا معاك من أجل مصر" بسوهاج تنظم مؤتمرا حاشد لتأييد الرئيس.. صور







سوهاج محمود مقبول

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بسوهاج بقرية أدفا بمركز سوهاج مؤتمرا جماهيرا حاشدا وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية وتوعية المواطنين بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المؤتمرات، التي تعقدها حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة سوهاج، بقرى ومراكز المحافظة لدعم، وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وشهد المؤتمر حضورا جماهيريا كبيرا لأكثر من 4000 آلاف مواطن بحضور الدكتور محمد فقير رضوان والنائب ممدوح مقلد والنائب أحمد نشأت منصور والمهندس أحمد عواجة واللواء حازم حمادى ومنسق مركز سوهاج بالحملة أيمن تمام تحت بتوجيهات المهندس محمد محمود لبيب أمين التنظيم بحملة كلنا معاك من أجل مصر والمهندس مدحت المدنى المنسق العام

وأكد الحاضرون أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية، التي بدأها الرئيس خلال الأعوام الماضية.



























