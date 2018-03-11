حملة طرق الأبواب للقومى للمرأة استعدادا لانتخابات الرئاسة × 9 معلومات







كتب محمود راغب

ينشر "اليوم السابع" كافة التفاصيل الخاصة بحملة "طرق الأبواب" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة ، استعدادا للانتخابات الرئاسية ، وذلك وفقا لما يلى:

1- حملة طرق الأبواب أطلقها المجلس القومى للمرأة فى جميع محافظات الجمهورية بداية من 1 مارس

2- الحملة تأتى ضمن حملة (صوتك لمصر بكرة) التى أطلقها المجلس استعدادا للانتخابات الرئاسية

3- تستهدف حملة طرق الأبواب حث السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة

4- تهدف الحملة الوصول لجميع النساء في القرى و النجوع لتوعيتهن بأهمية دورهن خلال المرحلة القادمة في مساندة بلدهن والوقوف بجانبه وعدم التنازل عن المشاركة بصوتهن في الانتخابات الرئاسية

5- الحملة هدفها أيضا تشجيع جميع أفراد الأسرة للخروج والمشاركة في الانتخابات المقبلة للقيام بدورهم تجاه مصر

6- يستعين المجلس خلال الحملة بالقيادات التنويرية في المجتمع المحلي كالرائدات الريفيات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات

7- الحملة تتضمن لقاءات جماهيرية بعواصم المحافظات على مستوى الـ27 محافظة

8- تتضمن الحملة عقد لقاءات مجمعه بكل الفروع لعدد خمس قرى قريبة من بعضها وعقد عدد من اللقاءات الاقليمية بالمحافظات.

9- تتضمن الحملة 11 رسالة لنساء مصر تهدف جميعها حثهن النزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية