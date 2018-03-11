حملة بالهرم على الأبنية المخالفة ورفع الإشغالات







كتب سيد الخلفاوى

شن حى الهرم برئاسة اللواء، ابراهيم عبد العاطى، عدة حملات لرفع الإشغالات فى العديد من المناطق بنطاق الحى، استهدفت الباعة الجائلين والقضاء على مخالفات البناء والتعدى على حرم الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن وقف أعمال البناء المخالف، حيث تم رفع أبواب حديدية وأخشاب من أماكن متفرقة بشارع الشهيد احمد حمدي، كما تم سحب ماكينة دق خوازيق من تقسيم مستجد بمنطقه 16 عمارة باللبيني فيصل، وإزالة أعمدة وحوائط بعقار مخالف بمنطقة أرض الجنينة بالمنشية.

كما نظم حى الهرم حملة بشارع المنصورية ومدخل ابو الهول السياحى بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق بالحي وإدارة مرور الجيزة، أسفرت عن رفع الإشغالات بجميع أنواعها وكذلك سحب عدد كبير من "التكاتك" التى تتسبب فى الفوضى المرورية بالشارع.

وتلقت إدارة صيانة الطرق بالحى شكوى تتمثل فى وجود رصيف مخالف شارع الشركة العالمية طريق المريوطية، وقامت الإدارة بإزالة أسباب الشكوى في الشارع المذكور، كما قامت أيضا بعمل تجريد ورفع مخلفات بطريق المنصورية بجوار كوبرى البرنسيسة، وكذلك استكمال عمل فرمة دقشوم وتركيب بلدورة فى اطار أعمال توسعة وتطوير نهاية شارع فيصل. وكذلك عمل فرمة دقشوم لمواسير مياه ومرمات شارع الشهيد أحمد حمدى وشارع الصفا والمروة.

وفي السياق، أزالت إدارة الإعلانات بالحى الإعلانات المخالفة، حيث تمت إزالة إعلانات كرتون من على أعمدة الإنارة بطريق مصر الفيوم وتم دهانات الأسوار بطريق مصر إسكندرية ودهان أسوار بمنطقة آخر فيصل.

وقامت إدارة الانارة بالحي بتوصيل إنارة لنفق اللبينى ومراجعة كافة أعمال الانارة بالمدارس التى تم تحديدها كمقار للانتخابات.

شارك فى الحملات أحمد عثمان، نائب رئيس الحى، بمعاونة الإدارات المعنية بالحى وعلى رأسها إدارة الاشغالات، والمتابعة الميدانية والنظافة وغيرها.