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حركة فتح : الرئيس الفلسطينى يلتقى العاهل الأردنى فى عمان

الأحد، 11 مارس 2018 11:26 م
حركة فتح : الرئيس الفلسطينى يلتقى العاهل الأردنى فى عمان محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى





رام الله أ ش أ
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أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيلتقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى العاصمة الأردنية عمان غدا الاثنين.

وأوضح الشيخ ـ فى تصريح مساء اليوم ـ أنه من المقرر أن يرافق الرئيس عباس كل من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحسين الشيخ ، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية.


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