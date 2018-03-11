حركة فتح : الرئيس الفلسطينى يلتقى العاهل الأردنى فى عمان

حركة فتح : الرئيس الفلسطينى يلتقى العاهل الأردنى فى عمانالأحد، 11 مارس 2018 11:26 م
محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
رام الله أ ش أ
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أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيلتقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى العاصمة الأردنية عمان غدا الاثنين.
وأوضح الشيخ ـ فى تصريح مساء اليوم ـ أنه من المقرر أن يرافق الرئيس عباس كل من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحسين الشيخ ، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية.
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