حركة فتح : الرئيس الفلسطينى يلتقى العاهل الأردنى فى عمان







رام الله أ ش أ

أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيلتقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى العاصمة الأردنية عمان غدا الاثنين.

وأوضح الشيخ ـ فى تصريح مساء اليوم ـ أنه من المقرر أن يرافق الرئيس عباس كل من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحسين الشيخ ، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية.