حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل "حماة شقيقته" لسوء معاملتها فى أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

أمرت نيابة قسم ثان أسيوط، اليوم الأحد، بحبس متهم بقتل سيدة بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بأسيوط، تمكنت من القبض على عامل، لاتهامه بقتل والدة زوج شقيقته بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، لسوء معاملتها لشقيقته، ما تسبب لها فى أضرار نفسية.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بحارة سعد سرور بجوار مسجد مفتاح بمنطقة الوليدية، وبالفحص تبين مقتل "ر.س.ع" 59 سنة، ربة منزل ترتدى كامل ملابسها، ومصابة بجرح ذبحى بالرقبة وجروح قطعية بالخد الأيمن وكف اليد اليسرى، ملقاة أرضاً بصالة شقتها بالطابق الثانى، ووجود بعثرة وكسر بمحتويات غرفة النوم، وتم التحفظ على الجثة.

وبسؤال نجلها "هـ.ع.خ" 40 سنة، عامل بجامعة أسيوط، لم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م .ق.ش.ت" 29 سنة، عامل مقيم الأربعين دائرة قسم أول أسيوط، شقيق زوجة نجل المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وبسؤال المتهم، علل ذلك لسوء علاقة المجنى عليها وشقيقته، ما تسبب لها فى أضرار نفسية، ونظراً لارتباطه الشديد بشقيقته الأمر الذى دفعه إلى الانتقام من المجنى عليها بالقتل دون علم شقيقته، وأرشد عن الأداة المستخدمة عبارة عن سكين، وتم ضبطها بمنزل المتهم، وصديرى وتى شيرت عليها أثار دماء المجنى عليها وإكسسوارات حريمى، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.