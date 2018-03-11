حبس عاملة وزوجها 4 أيام لاتهامهما بتعذيب طفلها فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد شطا، رئيس النيابة الكلية، اليوم الأحد، حبس عاملة بمحل ملابس وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتعذيب نجل المتهمة الأولى، وإحداث إصابات متفرقة به.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "يحيى لطفى صبحى" 3 سنوات، مقيم بناحية ميت علوان بمدينة كفر الشيح، المستشفى العام مصابًا بكدمات وسحجات بالصدر والبطن، ووجود آثار حروق بالقدمين والظهر، وتم حجزه فى غرفة عناية الأطفال، لاستكمال العلاج.

وكشفت تحريات المقدم محمد صادق، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيح، بإشراف العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، أن والداته "هـ.ص.م" 29 سنة، عاملة بمحل ملابس مقيمة بميت علوان، وزوجها الحالى "ر.س.ح" 25 سنة عامل، نجل شقيق زوجها السابق، وراء تعذيب الطفل وإحداث إصابته.

ألقت قوات الأمن القبض على الأم وزوجها، وتحرر المحضر 2820 لسنة 2018م جنح قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، والتى قررت حبس الأم وزوجها.