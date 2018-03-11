حالة الطقس اليوم الأحد 11/3/2018 فى مصر والدول العربية







كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأحد، فىى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً في المناطق الجبلية وغائماً جزئياً بسُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويكون لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

تسود أجواء باردة ورطبة في عموم المناطق، وبشكل لافت في جبال الشراه والسهول.

ويحتمل تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من السهول.



الطقس فى فلسطين وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.