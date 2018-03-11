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جيش الاحتلال يجرى تدريبات على تعرض إسرائيل لحرب شاملة وزلازل شديدة

الأحد، 11 مارس 2018 01:57 م
جيش الاحتلال يجرى تدريبات على تعرض إسرائيل لحرب شاملة وزلازل شديدة الجيش الإسرائيلى - أرشيفية





كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم الأحد، عن البدء فى مناورات ضخمة حتى يوم الثلاثاء المقبل للتدريب على تعرض إسرائيل لحرب شاملة تشارك فيها الجبهة الداخلية المعنية بإخلاء المدنيين.

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار المتعلقة بالمناورة ستنطلق فى تمام الساعة 7 مساء اليوم، وسيتم استثناء المستوطنات القريبة من قطاع غزة من المناورات.

 

وقالت الصحيفة، إن المناورات ستشمل كذلك تعرض إسرائيل لكوارث طبيعة مثل زلزال شديد يضربها يسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانهيار للمبانى.

 

وبحسب الصحيفة تتزامن هذه المناورات مع المناورة التى بداءها الجيشان الإسرائيلى والأمريكى الأحد الماضى تحاكى هجومًا شاملًا على إسرائيل من أكثر من جبهة من بينها الحدود الشمالية مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.


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الجيش الاسرائيلى

اسرائيل

تل ابيب

مناورات

حرب شاملة




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