جهود لضبط مسجلين شوها وجه شاب لمحاولته فض مشاجرة بينهما بكفر صقر بالشرقية

جهود لضبط مسجلين شوها وجه شاب لمحاولته فض مشاجرة بينهما بكفر صقر بالشرقيةالأحد، 11 مارس 2018 03:50 م
المجنى عليه
الشرقية – فتحية الديب
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يُكثف ضباط مباحث مركز كفر صقر بالشرقية، جهودهم لضبط عاطلين، قاما بتشويه وجه ورأس شاب؛ لمحاولته فض مشاجرة بينهما بدائرة المركز.
وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "إبراهيم خ" سائق "توك توك" إلى مستشفى "كفر صقر" العام، مصابًا بجروح قطعية فى وجهه ورأسه.
وبالانتقال وسؤال المجنى عليه، اتهم كلًا من "محمد.ر" و"حسن.ث" عاطلين، مُسجلين خطر، بإصابته؛ بعدما حاول التدخل لفض مشاجرة بينهما بدائرة المركز، حيث كان أحدهما يحمل سلاح أبيض "مطواة"، وحينما تدخل المجنى عليه أصابه المتهم الأخير بجروح قطعية في رأسه ووجهه.
وتبين من التحريات، أن المتهمان خرجا حديثًا من السجن، فيما يواصل ضباط مباحث المركز جهودهم لضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 505 جُنح كفر صقر لسنة 2018.
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