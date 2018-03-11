video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جهاز تتبع GPS يسقط سارقى سيارة نقل قبل بيعها بأطفيح فى الجيزة

الأحد، 11 مارس 2018 02:11 م
جهاز تتبع GPS يسقط سارقى سيارة نقل قبل بيعها بأطفيح فى الجيزة سيارة نقل - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة نقل، حيث تتبع رجال المباحث جهاز تتبع السيارة GPS "جى بى إس" وتمكنوا من ضبط سارقيها بأطفيح.

 

تلقى الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بلاغا من صاحب شركة أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته النقل من أمام العقار الذى يقيم به.

 

وذكر أن السيارة تحتوى على جهاز تتبع "جى بى إس"، وعلى الفور بدأ رجال المباحث فى تتبع السيارة، وتبين أنها بطريق الكريمات، فتم إعداد كمين للمتهمين والقبض على عاطلين أثناء استقلالهما السيارة المسروقة.

 

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بواسطة مفتاح مصطنع، وأنهما كانا يستعدان لبيع السيارة لأحد عملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالأسماء .. ضبط عصابة سرقة السيارات بالمغفرة بالبحيرة

اخبار الحوادث

سرقة سيارة

جهاز تتبع

جى بى اس

مركز اطفيح

امن الجيزة




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة