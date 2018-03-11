جهاز تتبع GPS يسقط سارقى سيارة نقل قبل بيعها بأطفيح فى الجيزة







كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة نقل، حيث تتبع رجال المباحث جهاز تتبع السيارة GPS "جى بى إس" وتمكنوا من ضبط سارقيها بأطفيح.

تلقى الرائد أحمد يسرى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بلاغا من صاحب شركة أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته النقل من أمام العقار الذى يقيم به.

وذكر أن السيارة تحتوى على جهاز تتبع "جى بى إس"، وعلى الفور بدأ رجال المباحث فى تتبع السيارة، وتبين أنها بطريق الكريمات، فتم إعداد كمين للمتهمين والقبض على عاطلين أثناء استقلالهما السيارة المسروقة.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بواسطة مفتاح مصطنع، وأنهما كانا يستعدان لبيع السيارة لأحد عملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.