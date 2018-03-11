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الأحد، 11 مارس 2018 04:56 م
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جهاز الاتصالات يحذر الشركات من الرسائل الإعلانية عبر المحمول

الأحد، 11 مارس 2018 04:51 م
جهاز الاتصالات يحذر الشركات من الرسائل الإعلانية عبر المحمول المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات





كتبت: هبة السيد
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حذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعض شركات المحمول من الرسائل الإعلانية التى يتم إرسالها للمستخدمين، وفقا لما أكده مصدر مسئول لـ "اليوم السابع"، لافتا إلى أن هذا الأمر غير قانونى، وفى حال ثبوت هذا الأمر على تلك الشركات قد تتعرض لعقوبات الجهاز المحددة فى هذا الشأن.

وأوضح المصدر أن قيام بعض الشركات بإرسال رسائل إعلانية فى حال ثبوت ذلك فإنه أمر غير قانونى، أما إذا كانت إعلانات مجهولة المصدر، فعلى المستخدمين الحذر من إعطاء أرقام هواتفهم للمحال التجارية عند الشراء، حيث تستخدمها بعض المحال فى الدعاية لمنتجاتهم، وبالتالى إرسال رسائل نصية للعملاء، وهو ما لا يقع على مسؤولية الشركات مقدمة الخدمة.

كان الجهاز قد أنشا مركز اتصال لتلقى شكاوى مستخدمى الاتصالات فى مصر الخاصة بخدمات الاتصالات من المستخدمين في حالة استنفاذهم كل الوسائل للوصول إلى حل مرضي لشكاواهم مع مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات. و يعمل المركز علي الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين فى إطار الضوابط التى يحددها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

 ويعرف الخط الساخن برقم 155 وذلك لشكاوى التليفون الأرضى وشركات المحمول وتوكيلات بيع وصيانة أجهزة المحمول وكبائن الخدمة العامة و الكروت المنزلية ومحطات المحمول.


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