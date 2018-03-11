"جنايات القاهرة" تجدد حبس 7 متهمين من حركة حسم الإرهابية

المحكمة جدد حبس المتهمين
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قررت الدائرة 23، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تجديد حبس 7 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ"حركة حسم الإرهابية 2"، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017.
كانت أجهزة الأمن استهدفت عناصر متطرفة على خلفية كشف معسكر للإرهابيين، وضبطت بعض العناصر المتطرفة، تبين أنهم خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة