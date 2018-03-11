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"جنايات القاهرة" تجدد حبس 7 متهمين من حركة حسم الإرهابية

الأحد، 11 مارس 2018 05:36 م
"جنايات القاهرة" تجدد حبس 7 متهمين من حركة حسم الإرهابية المحكمة جدد حبس المتهمين





كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 23، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تجديد حبس 7 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ"حركة حسم الإرهابية 2"، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017.

كانت أجهزة الأمن استهدفت عناصر متطرفة على خلفية كشف معسكر للإرهابيين، وضبطت بعض العناصر المتطرفة، تبين أنهم خططوا لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.


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