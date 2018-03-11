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جنايات الإسكندرية تقضى بالمؤبد على 3 متهمين لقتلهم شخصا بسبب خصومة ثأرية

الأحد، 11 مارس 2018 09:02 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالمؤبد على 3 متهمين لقتلهم شخصا بسبب خصومة ثأرية محكمة - أرشيفية





الإسكندرية - أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة 9 متهمين اشتركوا جميعهم على قتل المجنى علية "ع.م.م" بسبب خصومة ثأرية معه، وحضر المتهمون من محافظة أسيوط إلى مدينة الإسكندرية وأقاموا فيها وخططوا لجريمتهم، وقتلوا المجنى عليه أثناء الإفطار فى شهر رمضان.

 

وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين محمد المغيب وهشام مساهل، وأمانة سر على حسين وإبراهيم مطر، وجاء منطوق الحكم بالسجن المؤبد للمتهم الأول والثانى والثالث والرابع، والسجن عشر سنوات للمتهم السادس والسابع، والسجن 5 سنوات لمتهم الخامس، وسنة واحد للمتهم الثامن والتاسع، وذلك لاشتراكهم فى مقتل شخص بسبب خصومة ثأرية.

 

وتعود القضية رقم 544 / 49180 لسنة 2017 جنايات المنتزه أول بالإسكندرية، عندما أقدم كل من المتهم الأول "ع.م.ف" والمتهم الثانى "ع.م.ف" أمين شرطة بمديرية أمن أسيوط، والمتهم الثالث "م.أ.ع"، والمتهم الرابع "م.ش.ع" والمتهم الخامس "ا.ح.أ" والمتهم السادس "ح.أ.ف" والمتهم السابع "ج.أ.ع" والمتهم الثامن "م.أ.ف" والمتهم التاسع "ت.ب.ع"، على قتل المجنى عليه "ع.م.م" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا بتواجده به، وما أن ظفروا به حتى عاجلة الأول والثانى والثالث والرابع بوابل من الأعيرة النارية، حال تواجد المتهم الخامس لرصد تحركات المجنى عليه والشد من أذرهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

 

فيما اشترك المتهمون من السادس حتى التاسع عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الخامس فى ارتكاب واقعة القتل، وذلك بأن استضاف المتهم السادس المتهمين الأول والثانى بمسكنه، وحضر المتهم السابع لهم الأسلحة النارية، فيما قام المتهم الثامن والتاسع بتوفير سيارة مستأجرة ودفع قيمة الإيجار الخاص بها لحمل المتهمين لمحل ومكان المجنى علية لقتله.


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