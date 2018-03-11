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جامعة المنوفية: هيئة فولبرايت تستعرض 7 برامج دراسية للباحثين والدراسات العليا

الأحد، 11 مارس 2018 02:01 م
جامعة المنوفية: هيئة فولبرايت تستعرض 7 برامج دراسية للباحثين والدراسات العليا جانب من اللقاء





المنوفية – محمود شاكر
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استضافت جامعة المنوفية اليوم هيئة فولبرايت للمنح الدراسية فى إطار التبادل الثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى لقاء مفتوح مع طلاب الدراسات العليا والبحوث والباحثين بكليات الجامعة للتعرف على شروط التقدم للمنح الدراسية فى كافة التخصصات البحثية الأدبية والعلمية.
 
 
وقالت رانيا راشد مديرة البرامج بالهيئة عن وجود سبع منح دراسية منها خمسة برامج فى مرحلة الماجستير وبرامج للدكتوراه وأخرى لإعداد القادة، كما تناولت الحديث عن التخصصات التى تقدمها المنحة وكيفية التقدم والتأهيل للدرسة والمقابلة الشخصية لطلاب المنطبق عليهم شروط المنحة الدراسية.
 
 
حضر اللقاء الدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت فى مصر، وشهد اللقاء لفيف كبير من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات التربية والتربية النوعية والآداب والهندسة والعلوم والتجارة والحقوق.
 
 
يأتى اللقاء تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
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