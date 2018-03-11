جامعة المنوفية: هيئة فولبرايت تستعرض 7 برامج دراسية للباحثين والدراسات العليا

جامعة المنوفية: هيئة فولبرايت تستعرض 7 برامج دراسية للباحثين والدراسات العلياالأحد، 11 مارس 2018 02:01 م
جانب من اللقاء
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق
استضافت جامعة المنوفية اليوم هيئة فولبرايت للمنح الدراسية فى إطار التبادل الثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى لقاء مفتوح مع طلاب الدراسات العليا والبحوث والباحثين بكليات الجامعة للتعرف على شروط التقدم للمنح الدراسية فى كافة التخصصات البحثية الأدبية والعلمية.
وقالت رانيا راشد مديرة البرامج بالهيئة عن وجود سبع منح دراسية منها خمسة برامج فى مرحلة الماجستير وبرامج للدكتوراه وأخرى لإعداد القادة، كما تناولت الحديث عن التخصصات التى تقدمها المنحة وكيفية التقدم والتأهيل للدرسة والمقابلة الشخصية لطلاب المنطبق عليهم شروط المنحة الدراسية.
حضر اللقاء الدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت فى مصر، وشهد اللقاء لفيف كبير من طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات التربية والتربية النوعية والآداب والهندسة والعلوم والتجارة والحقوق.
يأتى اللقاء تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
إضافة تعليق
خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية
مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة