جامعة أسوان: كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك تصمم 15 نموذجا لسفن الصيد







أسوان - صلاح المسن

عقد الدكتور مجدى محمد على عميد تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان، اجتماعا مع المعيدين الجدد، وعرض المعيدون خلال الاجتماع نموذجا لإحدى سفن الصيد.

وأشار جامعة أسوان فى بيان صحفى إلى أن كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان، تعمل تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، على تطوير وتحديث الدروس العملية لطلاب الكلية بما يتناسب مع أحدث الأساليب العلمية والعملية.

وأكد البيان أن كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك ستصمم وتنفذ 15 نموذجا للأنواع الأخرى لسفن الصيد، ليدرسها الطلاب، إضافة إلى أن الكلية تقوم بزيارات ميدانية إلى موانئ الصيد بالسويس والإسكندرية وموانئ الصيد بالبحر الأحمر من خلال مقررات التدريب الميدانى التى يدرسها الطلاب.