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توزيع مواد غذائية بالموسكى وباب الشعرية وقافلة طبية مجانية بالطالبية

الأحد، 11 مارس 2018 06:09 م
توزيع مواد غذائية بالموسكى وباب الشعرية وقافلة طبية مجانية بالطالبية مواد غذائية وملابس شتوية





كتب سيد الخلفاوى
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وزع اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، موادا غذائية وملابس شتوية، بأحياء الموسكى وباب الشعرية، بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة برئاسة الدكتور حسام فودة، وطاهر الأزهرى أمين صندوق المجلس.
 
 
وقال اللواء محمد أيمن، فى تصريحات اليوم، غنه تم توزيع 1000فرخة، و 800 بلوفر، و 450 عباية، و400 شال وطاقية رجالى، وذلك فى منطقة بير حمص بباب الشعرية والموسكى.
 
وفى السياق، نظم ائتلاف حب الوطن، قافلة طبية بمنطقة الطالبية بالجيزة لتقديم الكشف والعلاج المجانى لأهالى النوبة القاطنين فى المنطقة.
 
وأوضح حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، أنه تم توزيع 850 شنطة بها مواد غذائية مجانية "سكر ومكرونة وفرخة"، فى الطالبية، كما تم توزيع 700 قطعة ملابس أطفال.
 
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