تنفيذ 3860 حكما قضائيا وتحصيل 236 ألف جنيه غرامات فى حملة بالغربية







الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، بمدن ومراكز المحافظة الـ8، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3860 حكما قضائيا شملت 2350 حكما فى غرامات، و1438 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و67 حكما فى مخالفات، و5 أحكام فى جناية، وتحصيل 236 ألف جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإخطار النيابة للتحقيق.