تنفيذ 150 إزالة فورية فى حملة إشغالات مكبرة بمركز الباجور فى المنوفية

شن مجلس مدينة الباجور حملة إشعالات مكبرة، تحت إشراف المهندس بسيونى عيد بسيونى رئيس مركز ومدينة الباجور، وفريد دراز نائب رئيس المدينة، وفايز أبو سلامة رئيس قسم الإشغالات بالمركز وقوة من مركز شرطة الباجور.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 150 إزالة فورية وتعديات على الأراضى والإشغالات، كما أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر أشغال، وضبط 5 حالات.