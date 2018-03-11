تنظيم داعش الإرهابى يتبنى عملية انتحارية فى أجدابيا شرق ليبيا







طرابلس (أ ف ب)

تبنى تنظيم داعش، السبت، عملية انتحارية فى أجدابيا شرق ليبيا، استهدفت القوات الليبية، وفى بيان نشرته وكالة اعماق التابعة له تبنى تنظيم داعش اعتداء شنه مساء الجمعة انتحارى واستهدف بوابة امنية بالقرب من مدينة اجدابيا (840 كلم شرق طرابلس - تحت سيطرة قوات حفتر).

وبحسب أعماق فإن "العديد" من العناصر الموالين لحفتر قُتلوا، لكنّ مسؤولا عسكريا فى قوات المشير حفتر طلب عدم كشف هويته قال مساء الجمعة ان ثلاثة اشخاص فقط اصيبوا بجروح بالهجوم الانتحارى بينهم سودانيان.

وغرقت ليبيا منذ اطاحة نظام معمر القذافى فى 2011، فى الفوضى والنزاعات السياسية والعسكرية، وتسيطر عليها اساسا سلطتان متنافستان. حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس العاصمة المدعومة من المجتمع الدولي، وحكومة موازية فى شرق ليبيا مدعومة من قوات المشير حفتر الذى يقود "الجيش الوطنى الليبي".