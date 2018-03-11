تقرير إحصائى: 34.2% من إجمالى سكان مصر "أطفال"







كتبت - هبة حسام

فى تقرير إحصائى حديث صادر خلال شهر مارس الجارى عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، رصد الجهاز عدد سكان مصر وفقاً للسن، وفى قراءة للتقرير –الذى حصل "اليوم السابع" على نسخته الكاملة، تبين أن الفئة العمرية من عمر "0- 14" عاما، تستحوذ على 34.2% من إجمالى السكان البالغ عددهم 96.2 مليون نسمة "وفقاً لتقديرات عدد السكان فى بداية عام 2018".

وبحسب التقرير، يبلغ عدد السكان فى الفئة العمرية من "0-4" سنوات، 13.103 مليون نسمة، و10.679 مليون نسمة فى الفئة العمرية من "5-9" سنوات، أما من هم فى الفئة العمرية من "10- 14"، فيبلغ عددهم 9.172 مليون نسمة، وذلك وفقاً لأعداد السكان التى تم رصدها مطلع العام الجارى، ليبلغ إجمالى عدد السكان فى الفئة العمرية من "0- 14" عاما، 32.954 مليون نسمة.

تستحوذ الفئة العمرية من "0-4" سنوات، على النسبة الأكبر من إجمالى عدد السكان بـ13.6%، يليها الفئة العمرية من "5- 9" سنوات بنسبة 11.1%، وتأتى النسبة الأقل لمن هم فى الفئة العمرية من "70- 74" عام، و "75 عاما فأكثر"، بنسب 1.1%، و 1% بالترتيب، كما أشار التقرير الإحصائى، إلى استحواذ الفئة العمرية من "20-24" عاما على 8.7% من جملة سكان مصر.