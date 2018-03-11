تفاصيل جريمة سرقة قادت خادمتين لقفص الاتهام بالنزهة

كتب كريم صبحى
أمرت نيابة النزهة برئاسة شريف معتز بإحالة خادمتين للمحاكمة بتهمة سرقة الاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية، و23 ألف جنيه، و20 ألف ريال من شقة.
وتلقى رجال مباحث النزهة، بلاغا من "أحمد.ح.ح" 40 سنة، مهندس معمارى، بسرقة مشغولات ذهبية "2 إنسيال ألماظ ، 6 خواتم ألماظ، 2 حلق ألماظ، غويشة مكسورة، 4 دلاية" و23 ألف جنيه، 130 جنيه استرلينى، 20 ألف ريال سعودى من مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.
وجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بتشكيل فرق بحث لكشف ملابسات الحادث، توصل بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سلوى.س.م" 37 سنة، خادمة فى مسكن الضحية، و"نورا.ا.م" 30 سنة، خادمة فى مسكن شقيقته.
بإعداد الأكمنة فى أماكن تردد المتهمين ألقت قوة القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة، وأضافت المتهمة الأولى بأنها نظراً لطبيعة عملها فى مسكن المجنى عليه ولمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظه بمبالغ ومشغولات ذهبية خططت لسرقته، واستعانت بالمتهمة الثانية وغافلت والدة المجنى عليه واستولت على مفتاح المسكن واصطنعت منه نسخة سلمتها للمتهمة الثانية التى دخلت المسكن واستولت على المسروقات أثناء تواجد المتهمة الأولى صحبة والدة المجنى عليه فى شرفة المسكن.
وبمواجهة الثانية بالتحريات وما جاء بأقوال الأولى أيدتها واعترفت باقتسامهما المسروقات فى وقت لاحق.
وبإرشاد المتهمة الأولى ضبط رجال المباحث فى مسكنها 13 ألفا و500 ريال سعودى، 130 جنيها استرلينى، مع ضبط 4 دلاية ذهب، غويشة مكسورة، لدى عميلها "حسن النية" جواهرجى.
وبإرشاد المتهمة الثانية ضبط رجال المباحث فى مسكنها على 23 ألف جنيه و2 إنسيال ألماظ، 6 خواتم ألماظ، 2 حلق ألماظ، لدى عميلها "سيئ النية" جواهرجى، وأضافت بأنها اشترت شقة بـ150 ألف جنيه.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهم الخادميتين بالسرقة، فتحرر لهما ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة التحقيق.
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مهندس/ مجدي المصري _القاهرة ...
لابد من التأكد من الصحيفة الجنائية لكل خادمة ...
للأسف كثير من ربات البيوت يقمن بتشغيل خادمات لمجرد أن تقابلت معهن او أن مكتب الخدم عرض عليهن خادمة بدون التأكد من صحيفة الحالة الجنائية وأخذ تعهد من مكتب الخدم على تحمل مسئوليتة الكاملة عند حدوث أي حادث سرقة ..للأسف معظم الخادمات لديهن سوابق جنائية نشل وسرقة وتسول .وللسف معظمهن يطمعن في الثراء السريع فأول شيئ يلفت نظرهن حالة المخدوم ويبدأن في التخطيط للسرقة لشراء سيارة أو شقة أو أرض أو ذهب ..لذلك لابد من الحيطة والحذر وعلى السلطات الأمنية إجبار مكاتب الخدم على عمل ملف لكل خادمة في مكتبة يشمل فيه صحيفة الحالة الجنائية وكافة بياناتها للرجوع إليه عند الحاجة ..