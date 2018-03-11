تفاصيل إصابة طفلة بطلق نارى مجهول أثناء تواجدها بمحل بقالة بمنشأة ناصر







كتب كريم صبحى

حالة من الذعر يعيشها سكان منطقة منشأة ناصر، بسبب الطلقات الطائشة مجهولة المصدر التى تصيب المواطنين، فبعد حادث إصابة مدرس بطلق نارى فى قدمه منذ شهرين داخل لجنة امتحانات فى مدرسة، أصيبت طفلة بطلق نارى مجهول المصدر أثناء شرائها بعض المستلزمات من "بقال" وترقد الآن فى المستشفى .

"اليوم السابع"، انتقل إلى منطقة منشأة ناصر، حيث الذعر يصيب السكان من كثرة حوادث إصابة الأهالى بطلقات طائشة مجهولة المصدر، ولم يتحدد مكان إطلاقها حتى الآن، وهو ما يهدد حياة المواطنين بالمنطقة.



الطفلة منة المصابة بطقل نارى

آخر تلك الضحايا هى الطفلة "منة محمد" 12 سنة، التى أصيب بطلق نارى فى صدرها "مجهول المصدر" أثناء شرائها بعض الأشياء من "البقال"، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها .



فوراغ طلقات مجهولة المصدر فوق اسطح العقارات

ويقول أهالى منطقة منشأة ناصر، أنهم فوجئوا بإصابة طفلة بطلق نارى مجهول المصدر أثناء شرائها بعض الأشياء من "سوبر ماركت" بمنطقة مساكن سوزان مبارك، وأشاروا إلى أن ذلك الحادث تكرر مع عدد من المواطنين، وكان آخرهم مدرس أصيب بطلق نارى مجهول فى مدرسة بمنطقة الدويقة.

بينما قال صاحب محل بقالة، إنه فوجئ بطفلة تسقط على الأرض أثناء شرائها منه بعض الأشياء، حيث تجمع الأهالى، وبفحص الطفلة تبين أنها غارقة فى دمائها، فتم الاتصال بسيارة الإسعاف لعلاجها .



الاشعة توضح مكان الطلقة فى جسم الطفة

وأشار الأهالى إلى أنهم يعيشون حالة من الذعر بسبب تكرار حوادث إطلاق نار من مكان مجهول، حيث تخترق الطلقات البلكونات وأسطح العقارات ونوافذ منازلهم، ما يهدد حياتهم، مشيرين إلى أنهم حرروا أكثر من محضر بقسم شرطة منشأة ناصر عن تلك الوقائع.



محل البقال الذى شهد الواقعة

بينما قال والد الطفلة لليوم السابع، إن ابنته كانت تشترى بعض مستلزمات المنزل من سوبر ماركت، وفوجئت بطلق نارى يخترق "كرتونة الشيبسى"، ثم أصيبت بطلق نارى بالقرب من قلبها، وتم نلقها إلى المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من استخراج الرصاصة، بسبب خطورة حالتها، وتحتاج إلى عملية جراحية.



منة الضحية

يذكر أن مدرس أصيب بطلق نارى فى الشهر الماضى أثناء إشرافه على الامتحانات داخل المدرسة بنفس المنطقة، ولم يتم التوصل إلى مصدر تلك الطلقات.

وقال "زين" المدرس لـ"اليوم السابع"، إنه أثناء إشرافه على امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الجبرتى بمنطقة منشأة ناصر، شعر بألم شديد فى قدمه، حتى فوجئ بنزيف دم يخرج من قدمه، ليكتشف إصابته بطلق نارى، مشيرا إلى أنه لم يسمع صوت الرصاص، وأن مصدره كان من مكان مرتفع وبعيد.