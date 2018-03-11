تعيين عدد من مستشارى لجان الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ







أصدر الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارا بتعين عدد من مستشارى لجان الاتحادات الطلابية بالجامعة، حيث تم تعيين كل من الدكتور صبحي سراج الأستاذ بكلية التربية الرياضية ووكيل الكلية السابق، مستشاراً للجنة الجوالة والخدمة العامة، والدكتور أشرف رشاد، الأستاذ بكلية التربية الرياضية، مستشاراً للجنة الرياضية.

كما تم تعيين الدكتور وليد البحيرى، وكيل كلية الآداب مستشاراً للجنة الفنية، والدكتور عمر عبد الصمد وكيل كلية العلاج الطبيعى، مستشاراً للجنة العلمية، والدكتور أمين عمار، الأستاذ بكلية الزراعة أميناً للجنة الأسر، والدكتور رشدى العدوى، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، منسقاً عاماً الأنشطة الطلابية ، والدكتور أيمن يوسف، الأستاذ بكلية التربية النوعية، مستشاراً للجنة الاجتماعية، والدكتور هبة الخياط، الأستاذ بكلية التربية النوعية، أميناً للجنة الفنية.