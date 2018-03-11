تعيين خدمات مرورية فى محيط إغلاق محور أحمد عرابى لمنع التكدسات







كتب عبد الرحمن سيد

عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية لمنع الزحام والتكدسات فى محيط إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الإنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين اﻷوناش اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين انتهاء منها.

وقال مصدر أمنى، أن تلك اﻷعمال ستكون فى مسافة بطول 350 مترا بمحور أحمد عرابى حتى سفنكس ويتم خلالها الدخول إجبارى ﻷول دوران يسارا حتى سفنكس مع إجراء تحويلات مرورية بالطريق لاستيعاب حركة السيارات وسط تدعيم الطريق بخدمات مرورية لملاحظة حركة المرور لحين انتهاء مدخل اﻷعمال.

وأكد المصدر، أن تلك اﻷعمال مستمرة لمدة 3 سنوات فى الاتجاه من الدائرى إلى سفنكس وعمل الاتجاه الآخر اتجاهين لحركة السيارات ذهاب وعودة بعمل حارتين مرورتين لكل أتجاه حتى سور محطة الصرف الصحى لمنع ظهور أى كثافات مع إجراء تحويلات، وغلق جميع الشوارع المطلة على التحويلة المرورية حتى الطريق الرئيسى لتنظيم حركة السيارات وتوجيه سائقى المركبات للطرق البديلة.

وأضاف المصدر، أن التحويلات المرورية ستكون أمام القادم من الدائرى حتى شارع رشيد الذى تم غلقه بالكامل الدخول يمينا إلى شارع النيل اﻷبيض ثم يسارا إلى شارع الدكتور على إبراهيم ثم يسارا شارع أحمد حجازى ثم شارع رشيد مع نشر 70 لوحة إرشادية لتسهيل عملية وصول المواطنين للأماكن التى يقصودنها.

وأوضح المصدر، أن الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع العلامات الإرشادية الدالة على اﻷعمال، ووضع طواحين هوائية ومخاريط وأجهزة إضاءة بالمنطقة مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة.