video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعيين خدمات مرورية فى محيط إغلاق محور أحمد عرابى لمنع التكدسات

الأحد، 11 مارس 2018 07:00 ص
تعيين خدمات مرورية فى محيط إغلاق محور أحمد عرابى لمنع التكدسات حركة مرورية ـ صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية لمنع الزحام والتكدسات فى محيط إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الإنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين اﻷوناش اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين انتهاء منها.

 

وقال مصدر أمنى، أن تلك اﻷعمال ستكون فى مسافة بطول 350 مترا بمحور أحمد عرابى حتى سفنكس ويتم خلالها الدخول إجبارى ﻷول دوران يسارا حتى سفنكس مع إجراء تحويلات مرورية بالطريق لاستيعاب حركة السيارات وسط تدعيم الطريق بخدمات مرورية لملاحظة حركة المرور لحين انتهاء مدخل اﻷعمال.

 

وأكد المصدر، أن تلك اﻷعمال مستمرة لمدة 3 سنوات فى الاتجاه من الدائرى إلى سفنكس وعمل الاتجاه الآخر اتجاهين لحركة السيارات ذهاب وعودة بعمل حارتين مرورتين لكل أتجاه حتى سور محطة الصرف الصحى لمنع ظهور أى كثافات مع إجراء تحويلات، وغلق جميع الشوارع المطلة على التحويلة المرورية حتى الطريق الرئيسى لتنظيم حركة السيارات وتوجيه سائقى المركبات للطرق البديلة.

 

وأضاف المصدر، أن التحويلات المرورية ستكون أمام القادم من الدائرى حتى شارع رشيد الذى تم غلقه بالكامل الدخول يمينا إلى شارع النيل اﻷبيض ثم يسارا إلى شارع الدكتور على إبراهيم ثم يسارا شارع أحمد حجازى ثم شارع رشيد مع نشر 70 لوحة إرشادية لتسهيل عملية وصول المواطنين للأماكن التى يقصودنها. 

 

وأوضح المصدر، أن الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع العلامات الإرشادية الدالة على اﻷعمال، ووضع طواحين هوائية ومخاريط وأجهزة إضاءة بالمنطقة مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار أمنى

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

محور احمد عرابى

مرور الجيزة

اغلاق الطريق

محطة مترو التوفيقية




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة