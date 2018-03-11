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"تعليم السويس" تعقد مؤتمر "دعم الوطن" لطلاب المدارس بالمحافظة

الأحد، 11 مارس 2018 01:56 م
"تعليم السويس" تعقد مؤتمر "دعم الوطن" لطلاب المدارس بالمحافظة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس خلال المؤتمر





السويس - سيد نون
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالسويس، اليوم الأحد، المؤتمر الأول لطلاب مدارس السويس لدعم الوطن، وذلك فى مسرح المديرية بمدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة الأنصارى فى حى السويس.
 
حضر المؤتمر عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، والدكتور إبراهيم جمعة وكيل وزارة الأوقاف، وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم، وأشرف الشروى مدير التعليم العام، ومحمد الحاج مدير التعليم الفنى، وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة القرآن الكريم من أحد طلاب المدارس الثانوية، وتخلل المؤتمر تقديم عدد من الفقرات الغنائية الوطنية لعدد من طلاب المدارس المختلفة.
 
وقال الدكتور إبراهيم جمعة، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن كل الأديان السماوية حثت على الانتماء للأوطان ودعمها، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع معرفة قيم وطننا العزيز مصر، الذى ذكره الله فى كتابه حينما قال "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".
 
وأكد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن دعم الوطن يأتى بالتعليم، و"وطن بدون تعليم يعنى لا وطن"، مطالبا الطلاب الحاضرين بمعرفة قيمة وتاريخ هذا الوطن الغالى.
 
وأضاف "وحيد"، فى كلمته خلال المؤتمر المنعقد اليوم، أن مصر أخرجت كثيرين من العلماء والمثقفين الذى أبهروا العالم بفكرهم واختراعاتهم، متابعا: "المديرية ستنظم غدا مؤتمرا جديدا لدعم الوطن، بحضور طلاب 10 مدارس جديدة".
 
مؤتمر تعليم السويس لدعم الوطن
مؤتمر تعليم السويس لدعم الوطن

جانب من الطلاب الحضور بالمؤتمر
جانب من الطلاب الحضور بالمؤتمر

 


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