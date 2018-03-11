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تضييق نطاق الحظر الأمريكى على السفر لمنتجع سياحى شهير بالمكسيك

الأحد، 11 مارس 2018 05:10 ص
تضييق نطاق الحظر الأمريكى على السفر لمنتجع سياحى شهير بالمكسيك ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى





مكسيكو سيتى أ ش أ
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أعلنت السفارة الأمريكية فى المكسيك، تضيق نطاق الحظر المفروض على السفر إلى منتجع "بلايا ديل كارمن" السياحى فى المكسيك، والذى فرض مؤخرا لاعتبارات أمنية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه بات يتعين على المسئولين بالحكومة الأمريكية بمقتضى هذه التعديلات الأخيرة - تفادى السفر إلى 5 مناطق فقط داخل وخارج المنتجع السياحى الشهير الذى يطل على البحر الكاريبى ويكتظ بالفنادق والبارات والمطاعم السياحية.

وكانت الحكومة الأمريكية، قد قررت فرض حظر شامل على السفر إلى منتجع " بلايا ديل كارمن " السياحى إثر وقوع انفجار داخل عبارة تربط بين المنتجع وجزيرة " كوزوميل " فى البحر الكاريبى فى الحادى والعشرين من شهر فبراير الماضى أسفر - آنذاك - عن جرح 21 شخصا من بينهم العديد من الأمريكيين .

 


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