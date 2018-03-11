تضييق نطاق الحظر الأمريكى على السفر لمنتجع سياحى شهير بالمكسيك

تضييق نطاق الحظر الأمريكى على السفر لمنتجع سياحى شهير بالمكسيكالأحد، 11 مارس 2018 05:10 ص
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى
مكسيكو سيتى أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت السفارة الأمريكية فى المكسيك، تضيق نطاق الحظر المفروض على السفر إلى منتجع "بلايا ديل كارمن" السياحى فى المكسيك، والذى فرض مؤخرا لاعتبارات أمنية.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه بات يتعين على المسئولين بالحكومة الأمريكية بمقتضى هذه التعديلات الأخيرة - تفادى السفر إلى 5 مناطق فقط داخل وخارج المنتجع السياحى الشهير الذى يطل على البحر الكاريبى ويكتظ بالفنادق والبارات والمطاعم السياحية.
وكانت الحكومة الأمريكية، قد قررت فرض حظر شامل على السفر إلى منتجع " بلايا ديل كارمن " السياحى إثر وقوع انفجار داخل عبارة تربط بين المنتجع وجزيرة " كوزوميل " فى البحر الكاريبى فى الحادى والعشرين من شهر فبراير الماضى أسفر - آنذاك - عن جرح 21 شخصا من بينهم العديد من الأمريكيين .
إضافة تعليق
تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة