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ترامب يطلب المساعدة من محامى "عزل كلينتون" للتعامل مع قاضى التدخل الروسى

الأحد، 11 مارس 2018 08:57 م
ترامب يطلب المساعدة من محامى "عزل كلينتون" للتعامل مع قاضى التدخل الروسى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





كتب: محمد محسن أبو النور
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قالت جريدة نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أجرى محادثات مع المحامى الذى تولى قضية عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون؛ للمساعدة فى التعامل مع القاضى الخاص بقضية التدخلات الروسية فى الانتخابات الأمريكية، روبرت مولر.

 

وأوضحت الجريدة، أن ترامب ناقش محامى واشنطن المخضرم الذى مثل بيل كلينتون خلال عملية عزله من البيت الأبيض للمساعدة فى التعامل مع التحقيق الخاص بمولر، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على المسألة.

 

وذكرت الجريدة، أن المحامى إيميت تي. فيود، التقى ترامب فى المكتب البيضاوى فى الأسبوع الماضى لمناقشة هذا الاحتمال، وفقا لما ذكره هؤلاء الأشخاص، موضحين أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى، وفقا لإثنين منهم.

 

ووفقا للمصادر التى تحدثت لـ"نيويورك تايمز"، فإن مهام المحامى الرئيسية ستكون دورًا يوميًا فى مساعدة الرئيس على التعامل مع وزارة العدل الأمريكية.

 

وقال شخصان قريبان من الرئيس، إن العرض الذى قدمه فيود لم يشر إلى أى مخاوف جديدة بشأن التحقيق، ومع ذلك يبدو ـ على الأقل ـ أن يكون كلامه بمثابة اعتراف بأنه من غير المحتمل أن ينتهى التحقيق فى وقت قريب.


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