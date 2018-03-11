ترامب يدعو آبى للمساعدة فى خفض العجز التجارى الأمريكى مع اليابان

ترامب يدعو آبى للمساعدة فى خفض العجز التجارى الأمريكى مع اليابانالأحد، 11 مارس 2018 11:26 م
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، تقديم العون من أجل خفض الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن ترامب ناقش مع آبى ، خلال اتصال هاتفى جرى بينهما ، فرص فتح أسواق اليابان أمام حجم أكبر من المعاملات التجارية من جانب الولايات المتحدة.
وأشار ترامب الى أن العجز التجارى الأمريكى مع اليابان وصل الى مئة مليار دولار وهو أمر غير عادل (على حد وصفه).
وحول لقائه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية فى شهر مايو المقبل ، قال ترامب إن آبى متحمس للغاية للمفاوضات مع بيونج يانج.
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