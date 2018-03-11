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ترامب: رفضت طلب المكسيك بشأن عدم تحمل تكلفة الجدار الحدودى

الأحد، 11 مارس 2018 08:19 ص
ترامب: رفضت طلب المكسيك بشأن عدم تحمل تكلفة الجدار الحدودى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إنه رفض طلبًا لرئيس المكسيك إنريكى بينيا نييتو، بشأن الجدار الحدودى.

وقال ترامب، إن الرئيس المكسيكى أخطره بأن المكسيك لن تدفع تكاليف إقامة الجدار الحدودى الذى اقترحته الولايات المتحدة، وخلال تجمع لحملة انتخابية لمرشح جمهورى للكونجرس فى بنسلفانيا، كشف ترامب، عن بعض تفاصيل مكالمة هاتفية مع بينيا نييتو، الشهر الماضى، أدت إلى تأجيل خطط الزعيم المكسيكى القيام بأول زيارة للبيت الأبيض.

وقال ترامب، إن بينيا نييتو "رجل لطيف حقا" قدم طلبه باحترام، وأضاف "قال سيدى الرئيس، أريدك أن تقول إن المكسيك لن تدفع تكاليف الجدار"، وأشار إلى أنه رد "هل أنت مجنون؟ أنا لن أفعل ذلك"، فيما لم يرد مسئولون فى مكتب بينيا نييتو، على طلب للتعقيب على تصريحات ترامب.


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