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ترامب اختار شعاره لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020

الأحد، 11 مارس 2018 06:41 ص
ترامب اختار شعاره لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 دونالد ترامب الرئيس الأمريكى





(أ ف ب)
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قد تبدو الانتخابات الرئاسية الاميركية فى العام 2020 بعيدة، غير ان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اختار عبارة "لنحافظ على عظمة أمريكا!" شعارا للحملة الانتخابية لإعادة انتخابه.

وقال الرئيس خلال تجمع السبت لناشطين جمهوريين فى ولاية بنسلفانيا "شعارنا الجديد عندما سنقوم بحملتنا سيكون +لنحافظ على عظمة أمريكا علامة تعجب"، وترامب البالغ الحادية والسبعين كان قد لمح مرارا الى امله بالفوز بولاية رئاسية ثانية.

وقد عبّر ترامب السبت مجددا امام حشد من المؤيدين الذين تجمعوا فى مون تاونشيب، عن الامل فى ان يتنافس مع اوبرا وينفرى فى الانتخابات، وأبدى مجددا اقتناعه بفوزه إذا تنافس مع وينفرى قائلا "انا اعرف نقطة ضعفها".

 


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ترامب

حملة الانتخابات الرئاسية

عام 2020

الانتخابات الرئاسية 2020




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