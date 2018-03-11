ترامب اختار شعاره لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020







(أ ف ب)

قد تبدو الانتخابات الرئاسية الاميركية فى العام 2020 بعيدة، غير ان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اختار عبارة "لنحافظ على عظمة أمريكا!" شعارا للحملة الانتخابية لإعادة انتخابه.

وقال الرئيس خلال تجمع السبت لناشطين جمهوريين فى ولاية بنسلفانيا "شعارنا الجديد عندما سنقوم بحملتنا سيكون +لنحافظ على عظمة أمريكا علامة تعجب"، وترامب البالغ الحادية والسبعين كان قد لمح مرارا الى امله بالفوز بولاية رئاسية ثانية.

وقد عبّر ترامب السبت مجددا امام حشد من المؤيدين الذين تجمعوا فى مون تاونشيب، عن الامل فى ان يتنافس مع اوبرا وينفرى فى الانتخابات، وأبدى مجددا اقتناعه بفوزه إذا تنافس مع وينفرى قائلا "انا اعرف نقطة ضعفها".